Primul transfer pe care l-a cerut Carlo Ancelotti, după umilinţa din Real Madrid – Barcelona 2-5. Florentino Perez grăbeşte negocierile!

Giovanni Becali a făcut un anunţ despre transferul lui Darius Olaru de la FCSB. Impresarul a dezvăluit că a purtat negocieri cu oficialii de la FC Dallas, formaţie din MLS care era interesată de căpitanul campioanei. Darius Olaru s-a accidentat însă în primul amical al iernii disputat de FCSB, cu Hamburg. Căpitanul campioanei are şanse […]