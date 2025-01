Andrei Șucu, nemulțumit de eticheta care i s-a pus: „Mereu am fost caracterizat ca fiind băiatul patronului”

08:30

Sorana Cîrstea a pierdut duelul cu Elina Svitolina, din primul tur de la Australian Open. Aflată la al doilea meci după revenirea în circuit, în urma operaţiei suferite la călcâi, românca a cedat în două seturi identice, 4-6. Elina Svitolina rămâne un adevărat complex pentru Cîrstea. Jucătoarea din Ucraina s-a impus în toate cele patru