Un bărbat a fost prins când încerca să vândă o armă de vânătoare şi cartuşe. El era dat în urmărire după ce a fost condamnat pentru ultraj

07:40

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Agenția europeană Copernicus a confirmat vineri că 2024 a fost cel mai călduros an măsurat vreodată, cu temperaturi medii cu 1,6 C peste nivelurile preindustriale, după ce emisiile de gaze cu efect de seră au atins un nou maxim. A fost primul an calendaristic în care temperaturile medii au depășit ținta Acordului de la […] Articolul Cronica dimineții – 10.01.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.