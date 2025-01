„Parcă suntem din nou în perioada Covid” Jucătorii de la San Antonio Spurs, nevoiţi să stea de cinci zile într-un hotel din Los Angeles

18:40

Darius Olaru a fost aproape să plece de la FCSB, dar a ratat transferul carierei. Căpitanul campioanei României a suferit o accidentare gravă la umăr în amicalul cu Hamburg şi mai are şanse minime să plece în această iarnă. Va fi indisponibil cel puţin cinci săptămâni. David Miculescu a vorbit despre problemele lui Darius Olaru