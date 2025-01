Tyson Fury și-a anunțat retragerea! Mesajul transmis de fostul campion mondial la categoria grea

20:30

Meciul Seattle Kraken – Detroit Red Wings va putea fi urmărit în format LIVE VIDEO, de la ora 22:00, în AntenaPLAY. Detroit Red Wings este echipa începutului de an din NHL. Cu şase victorii consecutive, Red Wings traversează cea mai bună formă din ligă şi s-a apropiat la doar patru puncte de locurile de playoff, […] The post Seattle Kraken – Detroit Red Wings LIVE VIDEO, 22:00! Cea mai în formă echipă din NHL caută a şaptea victorie consecutivă appeared first on Antena Sport.