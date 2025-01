Axios.com: Autoritățile din SUA au elaborat un plan pentru depistarea riscurilor asupra sistemelor de INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ

19:50

Comediantul britanic Tony Slattery a murit la 65 de ani, în urma unui infarct. Tony Slattery era cunoscut din show-ul de improvizații comice Whose Line Is It Anyway? de la Channel 4 și emisiunile de divertisment Just A Minute și Have I Got News For You, scrie thesun.co.uk. Anunțul dispariției lui Tony a fost făcut […]