Ce facem astăzi, 15 ianuarie 2025, în Timișoara?

In noaptea de 13 Ianuarie, un tânăr a fost reținut pentru că a furat de pe bulevardul Take Ionescu trei biciclete dintr-un spațiu de depozitare. Polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore și au reușit sa recupereze întreg prejudiciul. Ancheta este in curs de desfășurare.