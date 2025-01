Mihai Popescu a dat cărţile pe faţă despre prima întâlnire cu Gigi Becali! Ce s-a întâmplat la Palat: „E presiune!”

17:00

Rapid a fost învinsă de Ulsan HD, în al doilea meci amical disputat în cantonamentul din Dubai. Campioana Coreei de Sud s-a impus cu 2-1, la capătul unui meci al cărui rezultat a fost decis încă din primele 45 de minute. Echipa lui Marius Şumudică venea după victoria cu 13-0 în primul amical al iernii.