Israel si Hamas ajung la un acord de incetare a focului si eliberare a ostaticilor. Este acesta inceputul unei noi etape de stabilitate sau doar o pauza temporara intr-un conflict de durata?

Politistii de frontiera din Giurgiu si Calafat au descoperit, in doua operatiuni separate, zece cetateni sirieni care incercau sa intre in Romania fara documentele de calatorie necesare pentru accesul in spatiul Schengen, conform unui comunicat al Politiei de Frontiera. In dimineata zilei de 14 ianuarie 2025, in jurul orei 05:30, un autocar care circula pe...