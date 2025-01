Comisia Europeană intensifică investigaţiile asupra X pentru încălcarea regulilor UE de moderare a conţinutulu

18:20

Una dintre marile dorinţe ale românilor, pentru noul an, este să achite datoriile către Stat, astfel că aceştia se înghesuiesc an de an pentru a-şi plăti dările către Stat. ANAF publică trimestrial, lista contribuabililor, persoane juridice, care au declarat şi au achitat la scadenţă obligaţiile fiscale de plată şi care nu au obligaţii restante. Astfel, până la […] Articolul Verificarea datoriilor către stat în 2025. Cum poți afla dacă ai taxe şi impozite neplătite