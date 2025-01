Bancul de duminică | Un tip întră în bar: „Un whiskey sau fac ce-a făcut tata!”

17:10

Kelly Mantle, o actriță care a avut un rol episodic în serialul „Modern Family”, a făcut declarații neașteptate despre Sofia Vergara, care este în centrul atenției după ce s-a zvonit că ar avea o relație cu pilotul de Lewis Hamilton, descriind-o o vedetă extrem de dificilă. Într-un episod al podcastului The Bald and the Beautiful […]