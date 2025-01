Trump spune că „cel mai probabil” va acorda TikTok o amânare de 90 de zile de la interdicţia care intră în vigoare duminică

22:20

Temperaturile sub zero grade prognozate pentru luni în Washington au făcut ca planurile să se schimbe şi, pentru prima dată în ultimele patru decenii, preşedintele ales Donald Trump să depună jurământul de învestitură în interiorul Rotondei Capitoliului. Asta înseamnă că aproape toţi cei care vizitează Washingtonul nu vor putea vedea ceremonia în persoană, relatează Associated Press.