ASFR incearca de doi ani sa actualizeze ordinul din 1986 pentru sanctionarea ceferistilor care consuma alcool

17:00

Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a solutionat un recurs in interesul legii, privind termenul de prescriptie in cazul luarii de mita. Sub pretext ca legea nu este suficient de clara, mai multi judecatori de la ICCJ au stabilit ca, in cazul in care un inculpat a luat mita de mai multe ori, prescrierea...