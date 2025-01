DNA: Vlad Oprea – reținut pentru 24 de ore, pentru luare de mită în formă continuată, fals în declarațiile de avere, în formă continuată, abuz în serviciu

14:10

Anul 2025 va fi unul al provocărilor, dar şi al oportunităţilor susţinute de investiţiile în infrastructură şi de […] The post 2025, un an al provocărilor în imobiliare, dar şi al oportunităţilor susţinute de investiţiile în infrastructură şi de tendinţa de revenire a românilor în ţară (raport) appeared first on Financial Intelligence.