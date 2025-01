„Sunt de acord cu Ion Ţiriac!” John McEnroe ştie de ce are nevoie Simona Halep, pentru a reveni în top! Sfat pentru româncă

16:20

După un început de an prin de situaţii tensionate, au apărut informaţii legate de un eventual conflict între Marius Şumudică şi Xian Emmers. Mijlocaşul ar fi fost nemulţumit de reproşurile primite de la Şumudică de faţă cu toţi colegii. Giuleştenii au negat totul. ”În ultima perioadă, un flux continuu de informații eronate, denaturate sau, pur […] The post Comunicatul Rapidului despre presupusul scandal dintre Xian Emmers şi Marius Şumudică appeared first on Antena Sport.