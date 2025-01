Prețurile petrolului scad pe fondul politicilor energetice ale lui Trump

21:10

În vederea celebrării Zilei Culturii Naționale, una dintre cele mai importante date din calendarul diplomației publice și culturale al anului 2025, Institutul Cultural Român de la Tel Aviv va organiza un eveniment muzical de excepție – un concert extraordinar de gală la Ierusalim, cu program integral românesc, avându-i ca soliști pe Andrei Manea, Aida Pascu și Madeleine Pascu, acompaniați de Jerusalem Symphony Orchestra, sub bagheta dirijorului român Ionuț Pascu. Manifestarea va avea loc în data de 26 ianuarie 2025, în sala Henry Crown Symphony Hall de la Jerusalem Theater – The Jerusalem Center for the Performing Arts.