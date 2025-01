19:50

Trump nu are interes să negocieze pornind de la termenii Rusiei, consideră analiștii ruși. Totuși, dacă vor fi negocieri, ele vor fi peste capul europenilor, considerați în Rusia instigatori la război [...]