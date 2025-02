Dezvoltatorul imobiliar Homing Properties anunţă că a obţinut autorizaţia de construire pentru un complex rezidenţial cu 140 de vile de lux în Pipera. Investiţia ajunge la 35 de milioane de euro

14:30

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat miercuri, despre cazul Nordis, că justiţia trebuie să se facă până la capăt iar adevărul trebuie aflat şi principiul este că fiecare persoană care are o culpă trebuie să răspundă în faţa unei instanţe de judecată. El a menţionat că, în ceea ce priveşte activitatea politică a Laurei Vicol, nu are ce să comenteze în momentul de faţă, pentru că nu are cunoştinţă dacă în execitarea mandatului acesteia au fost aspecte care să atragă o lumină negativă asupra activităţii sale parlamentare. Laura Vicol este investigată pentru fapte pe care nu le-a săvârşit în calitatea sa politică, a mai spus ministrul.