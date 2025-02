PIATA MONETARA Dobânda la depozitele overnight a stagnat la 5,63%

19:50

Mobilitatea militară în Europa, menită să faciliteze deplasarea rapidă şi fără piedici a echipamentelor militare de la un capăt la altul al Uniunii Europene (UE) în caz de conflict, rămâne and #39; and #39;problematică and #39; and #39; şi întreaga anvelopă prevăzută este deja and #39; and #39;epuizată and #39; and #39;, a deplâns miercuri Curtea Europeană de Conturi