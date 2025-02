52% dintre germani susțin decizia conservatorilor de a se alia cu AfD pentru reformele imigrației

12:30

Prețurile solicitate pe Storia pentru chiriile din cele 10 orașe analizate, orașele cu cele mai multe anunțuri de pe platformă, au înregistrat o creștere de 7% de la un an la altul (ianuarie 2025 vs. ianuarie 2024). În raport cu luna anterioară (decembrie 2024), prețurile din ianuarie 2025 au scăzut cu 1%. În luna ianuarie …