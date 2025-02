Ghid practic pentru economisire: Cum să-ți construiești un viitor financiar mai sigur

12:50

Echipa națională U21 de fotbal a României și-a aflat, joi, adversarele din preliminariile pentru Campionatul European 2027. În cadrul unei trageri la sorți, România U21 a aflat adversarele pe care le are de înfruntat pentru calificarea la EURO 2027. Naționala de tineret a României a fost repartizată în grupa A, alături de Spania, Finlanda, Kosovo, … The post Echipa națională de tineret și-a aflat adversarele din preliminariile EURO 2027 appeared first on spotmedia.ro.