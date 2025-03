Sate de poveste. Vânători-Neamț, satul cu oameni harnici, descendenți ai străjerilor Cetății Neamț, este în finala competiției Destinația Anului 2025 FOTO

18:20

■ compania nemțeană a produs și distribuit două echipamente de mari dimensiuni ■ recent, un utilaj imens, de 205 tone, a avut ca destinație Germania, beneficiar fiind grupul metalurgic Arvos ■ COMES Săvinești Neamț, ceea ce se „traduce” prin Compania Mecanică de Echipamente Speciale, o firmă care produce utilaje sub presiune de gabarit mare şi […] Articolul „Continuăm să oferim soluții inovatoare pentru industria energetică”. COMES, utilaje livrate către o mare rafinărie FOTO apare prima dată în Monitorul de Neamț.