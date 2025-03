Calculatoarele de rate – instrumentele care te ajută să iei decizii informate

10:30

Cinci deputaţi AUR sunt aşteptaţi marţi la Parchet, anunţă liderul partidului, George Simion. Acesta acuză că "sistemul corupt, condus de marionetele Marcel Ciolacu, Ilie Bolojan, Cătălin Predoiu, foloseşte instituţiile statului pentru a suprima opoziţia reală şi vocea regăsită prin vot a poporului român. Polițiștii au în vizor mai mulţi parlamentari AUR, pe care îi suspectează …