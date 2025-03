Trump vrea să-l invite din nou pe Zelenski la Casa Albă și speră ca Rusia să accepte armistițiul mediat de SUA

07:10

Schimbări majore la „Rabla”: Tichetele nu se mai obțin prin dealeri auto. Programul „Rabla” se transformă radical: Ministrul Mediului a anunțat că mașinile diesel vor fi excluse din program. Spre deosebire de alte categorii, tichetele pentru mașinile electrice își păstrează valoarea de 5.000 de euro, similar cu anul precedent. În plus, procesul de obținere a [...] The post Schimbări majore la „Rabla”: Tichetele nu se mai obțin prin dealeri auto first appeared on IasiTV Life.