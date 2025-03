Compania lowcost britanica EasyJet investigheaza un pilot care in drum spre Hurghada s-ar fi apropiat prea mult de un munte

15:00

In 2024, consumul si cererea de energie electrica in SUA au crescut. Cu toate acestea, sursele de energie fosile joaca un rol mai mic, iar sursele regenerabile sunt in crestere, relateaza Tagesschau. In ciuda entuziasmului presedintelui american Donald Trump pentru combustibilii fosili, ponderea energiilor regenerabile este in crestere in SUA. In 2024, ponderea energiei eoliene...