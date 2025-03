Femeia care a trait pana la 117 ani avea gene care i-au mentinut celulele „mai tinere”

16:50

Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti l-a pus sub acuzare, sub control judiciar, pe avocatul Catalin Dinulescu din Baroul Bucuresti, pentru savarsirea infractiunii de incitare la violenta, ura sau discriminare, dupa ce a rostit un discurs la protestul organizat in Piata Victoriei de sustinatorii lui Calin Georgescu in luna ianuarie, in care a...