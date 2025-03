Premieră medicală: A trăit peste 100 de zile cu o inimă artificială

10:50

Comisia Europeană a anunțat miercuri dimineață că va aplica taxe vamale "puternice, dar proporționale" asupra unor produse americane începând cu 1 aprilie, ca răspuns la taxele de 25% introduse de Statele Unite pentru importurile de oțel și aluminiu provenite din Uniunea Europeană. Uniunea Europeană "regretă profund" măsurile decise de președintele american Donald Trump, a declarat …