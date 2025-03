Putin rămâne un pericol major: O țară NATO se teme de Rusia, cea mai mare amenințare pentru ea

00:40

Pactul Trump-Putin, care are acum verde din partea Kievului, este făcut peste capul Ucrainei, care nu a primit nicio concesie: fără aderarea la NATO, iar toate teritoriile ocupate de Rusia rămân ale Moscovei. În plus, cei doi lideri prieteni își împart prada de război: Washingtonul are acces la mineralele Ucrainei, iar Moscova primește o felie grasă din țara vecină. Suplimentar, SUA și Rusia își resetează relațiile diplomatice și reînnoiesc legăturile comerciale.