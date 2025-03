Continuă candidaturile excentrice la BEC: Terheș se visează președinte

19:20

Presa dă pe surse zvonul că doamna Cristela Georgescu e pe cale să piardă definitiv orice șansă de a candida la președinție – și asta fără să fi ajuns sub judecată BEC ori a CCR. […] The post Firul divin s-a rupt, dar merge mai departe: Călin Georgescu are un posibil înlocuitor – Dan Dungaciu appeared first on IMPACT.ro.