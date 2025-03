Bolojan crede că intrarea la guvernare a USR ar fi un lucru bun

11:10

Andrei Rațiu este dorit de FC Barcelona, dar ar putea ajunge la o altă echipă importantă din Europa. Tottenham este cealaltă echipă mare care îl dorește pe român, iar jurnaliștii britanici îl consideră omul potrivit. Într-un material publicat de To The Lane and Back, publicația explică motivele pentru care Andrei Rațiu a intrat pe lista … The post Andrei Rațiu, deturnat din drumul spre Barcelona? Clubul care îl așteaptă să fie titular appeared first on spotmedia.ro.