„NORDIS DE IAȘI” – Bani mulți pe machete frumoase. Iașul, etalon național la probleme imobiliare, într-un nou episod din „DOSARELE ZDI”

Ieri, 12 martie, la Muzeul „Poni-Cernătescu” a avut loc manifestarea omagială in memoriam acad. Bogdan C. Simionescu (1948-2024). Cunoscutul cercetător s-a stins din viață anul trecut, la vârsta de 76 ani, suferind de mai mult timp de o boală incurabilă. Articolul Cum era acad. Bogdan Simionescu ca tată? Mărturisire sensibilă a fiicei, la manifestarea omaginală de la Muzeul „Poni-Cernătescu”. Un an de la moartea omului de știință apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.