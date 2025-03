România participă la inițiativa ”Educația 2030”, un proiect global al OCDE care sprijină dezvoltarea unor sisteme educaționale adaptate viitorului

14:20

Înzestrarea Escadrilei 48 Vânătoare cu aeronave F-16 a fost oficial finalizată și marcată printr-o ceremonie desfășurată marți la baza aeriană de la Câmpia Turzii, fiind completată astfel Escadrila 48 Vânătoare cu toate cele 16 aeronave. Escadrila 48 Vânătoare devine a doua escadrilă completă cu avioane F-16 a Forțelor Aeriene Române România operează în acest moment […] The post Moment istoric: România are oficial două escadrile de avioane de vânătoare F-16, după înzestrarea completă a Escadrilei 48 Vânătoare de la Câmpia Turzii first appeared on caleaeuropeana.ro.