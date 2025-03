Averea făgărășeanului Nicușor Dan, candidat la președinția României: mașină din ’86, trei împrumuturi și un teren la Predeal

11:30

Primele berze din județul Covasna s-au întors mult mai repede în acest an, la Zagon fiind observate încă din luna ianuarie. În așteptarea lor, autoritățile locale din Ilieni au avut grijă să refacă cel mai vechi cuib din comună, prăbușit anul trecut sub propria greutate. „Primăvara, la fel ca berzele, are numeroase semnificații simbolice. Cuibul [...]