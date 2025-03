Bolojan despre arme nucleare și recesiune | Deutsche Welle

00:30

Edge Institute, primul think tank dedicat digitalizării României, s-a lansat miercuri. „Într-un context global în care tehnologia redefinește modelele economice și administrative, România are o nevoie concretă de accelerare a progresului digital. Lipsa semnificativă a competențelor digitale ale populației, combinată cu ritmuri inegale între sectorul privat și administrația publică, reprezintă azi principala provocare în domeniu. […] Articolul S-a lansat Edge Institute, primul think tank dedicat digitalizării României apare prima dată în PRESShub.