Statele Unite au evitat in extremis paralizarea administratiei federale, gratie voturilor unor senatori democrati, care au acceptat bugetul dorit de Donald Trump

Presedintele Donald Trump a declarat vineri ca a fost „putin sarcastic” atunci cand a sustinut in mod repetat in calitate de candidat ca va rezolva razboiul Rusia-Ucraina in 24 de ore – si chiar inainte de a prelua functia. Trump a fost intrebat despre promisiunea pe care a facut-o in mod repetat in timpul campaniei...