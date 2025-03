Lasconi: „Nicusor Dan este in scadere, eu sunt in crestere”

07:30

Invadarea Ucrainei de catre Rusia a fost prezentata in fata publicului rus ca un mare razboi pentru influenta geopolitica „indreptatita” si securitate nationala. In ciuda ocuparii unei parti din Ucraina, in linii mari principalul rezultat a fost un regres geopolitic rusesc in Europa si Asia. 1. Ucraina In toate modurile posibile, Rusia a pierdut Ucraina...