I-a trecut microfonul pe la ureche: Donald Trump s-a incruntat la o jurnalista care l-a lovit din greseala cu microfonul peste fata: „Ati vazut asta?” – VIDEO

Presedintele Trump a fost lovit din greseala in fata de un microfon vineri, in timp ce raspundea la intrebarile reporterilor la Joint Base Andrews din Maryland, scrie The New York Post. Capatul pufos al microfonului extins – denumit uneori „pisica moarta” in industria media – l-a lovit pe presedinte in gura si a alunecat pe...

