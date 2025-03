CNA a decis sa ceara TikTok sa elimine materialele care instiga la violenta impotriva membrilor BEC

13:30

Armata ucraineana este in ofensiva in fata rusilor in cateva zone ale frontului de pe propriul sau teritoriu, in ciuda faptului ca se retrage din regiunea rusa Kursk, reusind cateva avansuri in ultimele saptamani dupa luni in care a pierdut treptat spatiu. Ucrainenii au avansat in Toretsk si Pokrovsk, in estul si sud-estul tarii, scrie...