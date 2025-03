Cuba începe să restabilească alimentarea cu energie electrică a capitalei Havana şi a provinciilor periferice

10:20

Un grup de cercetare de la IOCB Praga, în colaborare cu laboratoarele de la Universitatea Johns Hopkins, au dezvoltat un compus care ar putea trata afecţiunea autoimună alopecia areata, care provoacă căderea părului şi formarea cheliei. Rezultatele studiului lor, publicate recent în Journal of Medicinal Chemistry, confirmă eficacitatea unei serii de promedicamente bazate pe derivaţi ai acidului itaconic, denumiţi simplu itaconaţi. În plus, există şanse mari ca substanţele să poată fi administrate pe cale orală sub formă de tablete şi nu doar ca unguent.