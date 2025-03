China afirma ca exercitiile militare din apropierea Taiwanului reprezinta pedepse pentru „separatism”

13:00

Statul de drept continua sa se degradeze in Uniunea Europeana (UE) – mai ales in Italia, Slovacia, Romania si Ungaria – arata Uniunea Libertatilor Civile pentru Europa (CLUE) in cea de a sasea editia a raportului anual „Liberties Rule of Law”, publicat luni, care releva o tendinta generala, in ultimii ani, de punere in discutie...