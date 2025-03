Dan Dungaciu: „În zona noastră geografică, cu RUȘII în coastă, avem nevoie de americani”

00:10

Gigi Becali este convins că George Simion ar intra în turul 2 al alegerilor prezidențiale din acest an, dar că nu știe dacă va fi lăsat de sistem să ajungă la Palatul Cotroceni. „Eu am auzit că n-o să-l lase. O să vină rafale-rafale peste el. (..) El, acum, am înțeles că are 28-30%, numai […]