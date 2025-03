Regele Charles l-a primit pe noul premier Mark Carney arătându-şi sprijinul pentru Canada

19:10

Primăria Capitalei a fost amendată cu 100.000 de lei de comisarii Gărzii Naţionale de Mediu, din cauza neîndeplinirii unor măsuri dispuse anterior şi a menţinerii unor ”restanţe majore”. Astfel, Primăria Bucureşti nu are încă elaborat Registrul Spaţiilor Verzi, nu există Planul integrat de calitate a aerului şi nu are implementate proiecte de gestionare a traficului şi mobilităţii urbane. În plus, nu au fost plantaţi copaci pe terenurile degradate, nu au fost cumpărate 22 de troleibuze promise şi nu s-au montat 50 de staţii de încărcare pentru vehiculele electrice.