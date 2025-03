Tractorul Solis S16 – Cel mai compact și eficient tractor pentru întreținerea grădinilor sau a fermelor mici

05:10

Intr-un interviu exclusiv cu Patrick Valamary, consultant ALCEDO, si Teo Radu, Director Tehnic Alcedo pentru CropX si My ALCEDO Carbon, am descoperit cum tehnologia moderna poate transforma managementul apei in agricultura. CropX, un senzor de ultima generatie, nu este doar un instrument pentru monitorizarea irigarii, ci si un aliat esential pentru fermele care depind exclusiv […]