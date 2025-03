Primarul Istanbulului, principalul opozant al preşedintelui Erdogan, a fost arestat

14:20

Universitatea Harvard a anunțat luni că va desființa taxele școlare pentru studenții din ciclul de licență care provin din familii cu venituri mai mici de 200.000 de dolari pe an și că va acoperi, de asemenea, asigurarea medicală, cazarea precum și alte cheltuieli pentru cei cu venituri mai mici de 100.000 de dolari pe an, […] Articolul Universitatea Harvard oferă școlarizare gratuită studenților din familii cu venituri sub 200.000 de dolari apare prima dată în Universul.net.