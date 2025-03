FAPTE BUNE 18 MARTIE 2025

07:30

Fost polițist local, reținut de poliție sub acuzația de viol asupra unei minore Un fost polițist local din juțețul Iași a fost arestat pentru fapte deosebit de grave: viol și abuz sexual asupra unei minore de 15 ani. Sub masca unui gospodar, Tinu M., fost polițist local din Costuleni, Iași, comitea abuzuri sexuale grave asupra [...] The post Fost polițist local, reținut de poliție sub acuzația de viol asupra unei minore first appeared on IasiTV Life.