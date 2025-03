O actriță care joacă în serialul „The Last of Us” a aflat în timpul filmărilor că este BOLNAVĂ. Ce diagnostic a primit din partea medicilor

Actrița Bella Ramsey, nominalizată la Premiile Emmy pentru rolul Ellie din serialul „The Last of Us”, a povestit că a aflat chiar în timpul filmărilor la această peliculă că suferă de autism. „Am fost diagnosticată cu autism în timp ce filmam sezonul 1 din The Last of Us”, a mărturisit tânăra actriţă britanică Bella Ramsey, […]

