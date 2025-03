Tren oprit din cauza unui incendiu

19:30

Uniunea Europeană a preferat să renunțe să se 'reînarmeze', cel puțin la nivel terminologic, redenumindu-și planul destinat să-i întărească apărarea la orizontul [...] The post UE se ascunde după cuvinte: ”ReArm Europe” devine ”Readiness 2030” appeared first on Cotidianul RO.