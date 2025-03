Buna Vestire, sărbătorită de credincioși, astăzi. Semnificația zilei, tradiții și obiceiuri

11:20

Camionetă blocată sub pasajul Mircea, la trecerea pe sub linia ferată de pe strada Nicolae Iorga spre cartierul Mircea cel Bătrân. Vehiculul depășea cu puțin înălțimea maximă admisă pentru trecerea pe sub pasaj. Articolul Incident în Pasajul Mircea: o camioneta prea înaltă a râmas blocată sub liniile CFR. Ideea salvatoare a șoferului apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.