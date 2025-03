Un nou McDonald’s în Iași, în capăt Păcurari. Va avea drive-thru și ar putea fi inaugurat înainte de finalul verii

15:20

Paralelele de mai jos se vor întâlni, mai devreme sau mai târziu, într-un punct comun – grija rușilor pentru democrațiile noastre. O grijă sufocantă, care se manifestă sub masca „pluralismului", sub forma „proeuropenilor" de salon care vor doar să fragmenteze votul, sub forma unor candidați de buzunar care apar fix la timp pentru a servi interesele Moscovei. Desigur, nimic nu e nou. Doar marionetele se schimbă. Mâna care le ține, nu.