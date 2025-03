Dan Diaconescu: „Ultimul PRAG pentru donații este de 1 milion de dolari. Bogpr este singurul din România care l-a atins”

21:40

Bucureștiul se află pe locul 9 în clasamentul orașelor viitorului, realizat de Financial Times. Topul care desemnează cele mai bune și atrăgătoare destinații de investiții din Europa în 2025. Din această poziție, capitala României surclasează orașul Stockholm și se află imediat sub Madrid. Intrarea în top a Bucureștiului are la bază indicatori economico-sociali care sintetizează […]